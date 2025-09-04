В Челябинской области из-за продолжающихся дождей усилили контроль за дамбами и водохранилищами

В связи с продолжительными осадками на территории Челябинской области усилен контроль за гидротехническими сооруженяими в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на этой неделе дожди в ряде территорий Южного Урала прогнозируются почти ежедневно – от небольших до умеренных.

«В выходные в отдельных районах региона возможен неустойчивый водный режим», не исключают чиновники. В связи с этим в министерстве экологии Челябинской области прошло оперативное заседание рабочей группы с участием представителей Челябинского ЦГМС, Нижне-Обского бассейнового водного управления, регионального ГУ МЧС России, областного министерства общественной безопасности, прокуратуры, Ростехнадзора, а также муниципальных образований горнозаводской зоны.

О ситуации на местах, а также об уровне водохранилищ и регулировании их режимов рассказали представители Сатки, Усть-Катава, Катав-Ивановска, Аши, Юрюзани, Златоуста, Миасса, Верхнего Уфалея, Нязепетровска и Кусы.

В текущий момент на всех территориях ситуация стабильная и регулируется в штатном режиме – подтоплений и затоплений нет. Вся информация направляется в соответствующие службы согласно установленным графикам.

«Главам муниципалитетов, а также руководителям организаций, эксплуатирующих ГТС, рекомендовано держать ситуацию на постоянном контроле и в случае необходимости своевременно представлять данные членам рабочей группы для оперативного решения возникающих ситуаций», – заявили в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

