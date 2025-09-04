Структуре правительства Челябинской области спишут почти 350 миллионов рублей долга

В истории «Продовольственной корпорации Челябинской области» поставлена точка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на этой неделе арбитражный суд региона принял решение завершить конкурсное производство в отношении государственного унитарного предприятия «Продовольственная корпорация Челябинской области».

Напомним, заявление о необходимости введения в компании конкурсного производства было направлено в арбитраж в начале июля 2023 года. Иск о банкротстве «Продкорпорации» подало региональное минимущества. Именно оно является учредителем компании. Однако предприятие умудрилось задолжать собственному владельцу более 16 миллионов рублей. Что и стало формальным поводом для требования о банкротстве ГУП.

Позднее список кредиторов пополнило министерство финансов Челябинской области, заявившее о долге в 373,6 миллиона рублей – в эту сумму вошла задолженность по бюджетным кредитам, полученным корпорацией в 2000-2004 годах.

Впрочем, как признал конкурсный управляющий «Продкорпорации», в ходе конкурсного производства, введенного 13 сентября 2023 года, погасить предприятие смогло лишь порядка 42 миллионов рублей (менее 11% всего долга).

По закону, остальная сумма долга будет списана.

Напомним, ОГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» было создано в 1997 году в качестве уполномоченного региональным правительством оператора по формированию областного продовольственного фонда. Компания приобретала продукцию местных сельхозпроизводителей. Рассчитывалась «Продкорпорация», в основном, ГСМ, техникой, запчастями.

В бытность губернатором Петра Сумина структура играла первостепенную роль в распределении господдержки АПК и доведении ее до конечных адресатов. Помимо этого, компания занималась снабжением сельхозпродукцией учреждений социальной сферы, курировала инвестпрограммы в отрасли.

Значимость предприятия была столь высока, что, например, возглавлявший его Иван Феклин дослужился сначала до поста министра сельского хозяйства Челябинской области, а затем – и вице-губернатора, курировавшего АПК региона. Уйдя с госслужбы, г-н Феклин стал одним из ведущих игроков рынка сельскохозяйственного производства. Как и его сослуживец при Петре Сумине, первый замгубернатора Андрей Косилов, контролировавший в этой должности работу «Продкорпорации».

Впрочем, не всем руководителям компании так повезло. Еще для одного директора руководство «Продкорпорацией» закончилось тюремным сроком. История, принесшая структуре южноуральского правительства не только общероссийскую, но и международную известность, началась в 2006 году, когда ГУП заключил с московской фирмой-однодневкой контракт на поставку 20 тысяч тонн топлива. Деньги на всю сумму контракта (200 миллионов рублей) перечислили в качестве предоплаты. Но получили в итоге только 2 тысячи тонн ГСМ на общую сумму 30 миллионов рублей.

Следователи, занявшиеся расследование уголовного дела, были уверены, что остальные деньги просто украли, обналичив за рубежом.

Следствие установило цепочку фирм, через которые проходила легализация похищенных денег, но сами средства так и не нашли.

В 2010 году четверо фигурантов дела, включая брата лидера одной из политических партий Азербайджана, получили различные сроки в российских колониях.

После вынесения приговора представители уже новой администрации Челябинской области потребовали возобновить расследование уголовного дела, намекая на причастность к махинациям бывших высокопоставленных чиновников региона. Но история с пропавшими миллионами так и закончилась ничем.

А ГУП «Продкорпорация» стала быстро терять свое влияние. Способствовало этому и изменение ситуации в АПК страны (сельхозпроизводители уже не так благодарно реагировали на предложение заплатить за продукцию «натурой»), и увеличение роли федерального центра в поддержке аграриев. И история с 200 миллионами наверняка тоже.

Компания продолжала участвовать в обеспечении соцучреждений продуктами и пыталась найти себе место в инвестиционной политике властей в сельском хозяйстве, но делала это уже не столь громко, как раньше. Иногда ГУП пыталось найти новые сферы для своего участия. Например, в середине 2010-х годов «Продкорпорацию» решили подтянуть к продвижению продукции южноуральских аграриев в КНР. Объявлялось даже о планах создания совместного с китайскими товарищами предприятия. Но от прежнего авторитета к тому времени уже мало что осталось.

Тем не менее, компания дотянула до начала 2020-х годов. Однако уже в 2021 году в правительственных коридорах заговорили о том, что структура изжила себя. И в ее истории необходимо ставить точку. В 2023 году министерство имущества подало иск о банкротстве своей структуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

