На северо-западе и в Ленинском районе Челябинска отключат светофоры

Пять перекрестков в Челябинске останутся без светофоров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут действовать завтра, 5 сентября.

С 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00 будут отключены светофорные объекты на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева и Тепличной.

С 9:00 до окончания работ отключат светофор на перекрестке Копейского шоссе с улицей Енисейской. С 11:00 до окончания работ не будет работать светофорный объект на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина (выезд из Ленинского района).

Челябинск, Виктор Елисеев

