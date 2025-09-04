Челябинцу вернули иномарку, угнанную 11 лет назад

Сотрудники МВД России и Беларуси вернули челябинцу кроссовер, похищенный у него 11 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники органов внутренних дел вернули южноуральцу автомобиль Infiniti FX50 Sport.

Машину угнали 22 мая 2014 года с территории придомовой парковки на улице 250-летия Челябинска. На протяжении 11 лет иномарка находилась в международном розыске, а в июне текущего года ее обнаружили белорусские милиционеры в городе Столбцы Минской области.

Идентификационный номер кроссовера изменили, удалив металлический слой с лицевой поверхности соответствующей площадки, а также полностью сорвав заводскую табличку.

Найденный в соседней республике автомобиль вернули в Россию и передали владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

