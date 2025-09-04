СКР занялся историей челябинской пенсионерки, по просьбе мошенников поджегшей военкомат и оставившей без жилья семью инвалида

Руководство СКР взяло на контроль расследование истории челябинки, заявившей о своем банкротстве после того, как ей вернули 2,4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту незаконных действий с недвижимостью в Челябинской области.

«В эфире федерального телеканала показан сюжет, в котором говорится о том, что в Челябинской области пенсионеркой проведена мошенническая сделка по продаже недвижимости, в результате которой были нарушены права инвалида. При этом сообщается, что женщина также действовала по указанию третьих лиц. По данной информации следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело», – рассказали в силовом ведомстве.

Пожилая челябинка получила известность в октябре 2023 года после попытки поджечь областной военный комиссариат. 68-летняя пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью под дверь военкомата, расположенного на улице Цвиллинга.

Женщину не смутило даже, что буквально в нескольких метрах от здания находился сотрудник ДПС. Полицейский потушил возгорание и задержал челябинку.

Тогда-то и выяснилось, что на диверсию ее уговорили мошенники, выдававшие себя за «сотрудников ФСБ».

По словам пенсионерки, она уже успела отправить аферистам около 500 тысяч рублей, взятых в кредит и занятых у близких, а также 3 миллиона рублей, вырученных от продажи квартиры в центре Челябинска.

Жилье она продала 67-летнему инвалиду. Сделка проходила в сопровождении риелтора, с видеофиксацией. Но это не спасло покупателей: когда стало известно о мошенничестве, договор купли-продажи аннулировали, и несостоявшимся хозяевам пришлось вернуться в двушку в Старокамышинске (поселок на территории Копейска). Свое жилье они продали, чтобы купить злополучную квартиру. Теперь две комнаты делят семь человек, включая двух детей-школьников.

67-летний копейчанин дважды пытался отстоять свое право на квартиру в Челябинске в суде, но оба раза – безрезультатно. Пострадавшую от действий мошенников челябинку признали собственницей. Но обязали вернуть полученные 3 миллиона рублей.

В апреле 2024 года женщине вернули 2,4 миллиона рублей. Тогда южноуральцу предлагали забрать хотя бы эти деньги. Но мужчина продолжал настаивать на возврате квартиры.

После второго решения суда материалы передали приставам. В ноябре 2024 года они открыли исполнительное производство по взысканию денег с пенсионерки. А в декабре – закрыли: челябинка признала себя банкротом. Денег на счетах у нее к тому времени уже не было.

Между тем, пожилой житель Копейска теперь должен еще и выплатить судебные издержки – 316 тысяч рублей.

Теперь в запутанной истории разбирается Следственный комитет. А его глава Александр Бастрыкин ждет от и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе расследования уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

