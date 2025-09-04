Жителей новой высотки в центре Челябинска возмутила партийная реклама на их фасаде

Челябинцы заявили о незаконной световой агитации на их доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , световая проекция на фасаде жилого дома №91 по улице Елькина появилась вчера, 3 сентября. Об этом рассказали жильцы здания.

При этом челябинцы настаивают: согласия на появление логотипа партии «Единая Россия» они не давали. Кто установил на охраняемой придомовой территории световое оборудование, им не известно. А платить за электричество, вероятно, придется собственникам квартир, обеспокоенно говорят горожане.

«Без согласия жильцов разместили агитацию на фасаде дома. Приехали около восьми вечера, с помощью манипулятора установили проектор. Данные заказчика не сообщили, никакие документы не предоставили. На самом изображении никакой информации нет о том, кто разместил рекламу», – цитирует 74.ру хозяйку одной из квартир в новой высотке.

В управляющей компании, обслуживающей дом, также заявили, что за согласованием размещения предвыборной агитации к ним никто не обращался.

Пресс-служба регионального отделения единороссов сообщила, что в ситуации разбираются. В областном избиркоме отметили, что к ним никаких жалоб по поводу незаконной агитации на высотке не поступало. И отметили, что если собственники согласия на ее размещение не давали, нужно обратиться в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

