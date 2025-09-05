5 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05.09.2025, четверг

10:00 Челябинск – Встреча с представителем уполномоченного по правам человека в Челябинской области Натальей Ситниковой для получения бесплатной юридической помощи по нотариальным вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

10:00 Челябинск – Спортивно-патриотическое первенство молодежи «Ты нужен России!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

10:50 Челябинск – Открытие турнира по футболу, посвященного памяти Героя России Евгения Николаевича Родионова (областная спортшкола по футболу, ул. Худякова, 31)

12:00 Челябинск – Открытие выставки «Мировая юстиция Челябинской области: 25 лет новой истории» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

12:00 Челябинск – Мероприятие по безопасности дорожного движения для детей (детская городская клиническая поликлиника №8 им. Александра Невского, ул. Молдавская, 11)

13:00 Челябинск – Рабочая встреча начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александра Шегурова с руководителями некоммерческих организаций региона (Центр консультаций в сфере труда и занятости, ул. Цвиллинга, 79)

13:30 Челябинск – Панельная дискуссия «Время патриотов – время действий» (Театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

14:00 Челябинск – Юридическая консультанция по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по поиску научной информации в электронных библиотеках ЧОУНБ, оформлению научных текстов по ГОСТу и проверка текста в программе Антиплагиат (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)

16:30 Челябинск – Встреча с доцентом кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета ЧелГУ, кандидатом филологических наук Александром Полушкиным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

17:00 Челябинск – Концерт, посвященный Дню города, «Город талантов и творчества» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

17:00 Челябинск – Старт серии киносеминаров «Человек в контексте современности» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Открытие выставки «Крымские этюды и не только…» художника творческого объединения «Горный пленэр» Галины Ганжи (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

20:00 Челябинск – Панельная дискуссия «Прорыв информационной блокады» (Театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6) (по записи)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube