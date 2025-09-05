В Челябинске собака набросилась на маленьких детей в квартире

В Челябинске на мать двух малышей, пострадавших от нападения собаки, завели уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в челябинском микрорайоне Парковый.

Само происшествие зафиксировали еще в феврале текущего года. Мать оставила трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь одних в квартире с собакой, принадлежащей знакомой. Пока женщины не было, животное нанесло детям множественные ссадины и кровоподтеки. Но к врачам женщина своевременно не обратилась.

В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям матери и других лиц, причастных к происшествию», – заявили в силовом ведомстве.

Следственный комитет напоминает о персональной ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей, а также о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при содержании домашних животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

