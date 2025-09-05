В уральский город забрел медведь

Медведя заметили жители поселка в Катав-Ивановске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, вчера, 4 сентября, в районе микрорайона Жилпоселок местные жители наткнулись на медведя.

«Очевидцы сообщают, что зверь периодически выходит на проезжую часть дороги, представляя потенциальную опасность как для жителей, так и для автомобилистов», – предупреждают в муниципалитете.

Южноуральцам рекомендуют проявлять особую бдительность и соблюдать меры предосторожности во избежание несчастных случаев. «При встрече с животным сохраняйте спокойствие, избегайте резких движений и постарайтесь осторожно покинуть опасную зону», – советуют чиновники.

Катав-ивановцев просят сообщать обо всех случаях появления медведя в районные службы охраны природы и правоохранительные органы для принятия необходимых мер безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

