Экс-гендиректор ЮУ КЖСИ предстанет перед судом за выдачу самому себе займа из кассы корпорации

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя правительственного застройщика Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» Владимира Атаманченко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в период с ноября 2021 года по август 2023 года топ-менеджер правительственного предприятия, используя свои служебные полномочия, получил под отчет средства корпорации в общей сумме 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Деньги перечислили с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета. Впоследствии он потратил их на возврат личных денежных займов.

В результате противоправных действий экс-гендиректора корпорация понесла крупный материальный ущерб, а ее авторитет оказался подорван, отмечают следователи.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество экс-топ-менеджера наложен арест. В числе арестованного – расчетные счета, два объекта недвижимости общей стоимостью свыше 12,2 миллиона рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

