Сотни тысяч кубометров ила выкачали из реки Миасс в Челябинске

Более 360 тысяч кубометров ила извлечено из реки Миасс в черте Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, мероприятия проходят в рамках регионального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В данный момент на прибрежной территории реки Миасс в городской черте Челябинска (от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС) оборудовано четыре площадки для размещения геотуб – специальных контейнеров для временного хранения ила. На двух площадках уже заполнено около 140 геотуб – откачка поступающих сюда донных отложений ведется на участке реки от пруда Коммунар до культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис». Ближе к центральной части города земснаряды начали активные работы в этом году.

Из реки извлекли уже более 360 тысяч кубометров ила.

Для контроля за выполнением работ на всех четырех площадках с рабочим визитом побывал министр экологии региона Игорь Гилев. Представители подрядчика показали, как идет откачка, заполнение геотуб, функционируют локальные очистные сооружения.

«Откачка донных отложений происходит при помощи земснарядов, которые, используя специальный «насос», извлекают ил со дна. Дальше он по пульпопроводу попадает в геотубу, где обезвоживается. После вода из геотубы проходит через локальные очистные сооружения и направляется обратно в реку. С учетом больших объемов и сроков реализации проекта работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех технологий и требований законодательства», – рассказал глава минэкологии.

Проект по реабилитации реки Миасс рассчитан на несколько лет – до 2028 года. На всех этапах предусмотрен мониторинг состояния окружающей среды, строительный контроль и авторский надзор.

