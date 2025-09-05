В Челябинске увеличат число «умных» камер для фиксации нарушений ПДД

В Челябинске продолжат внедрять системы автоматической фиксации нарушений ПДД с применением технологий ИИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, работа по модернизации комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с использованием решений на основе искусственного интеллекта является частью масштабной программы по тестированию и внедрению инновационных методов контроля за нарушениями ПДД.

Особое внимание уделено оборудованию специальных участков городской инфраструктуры – таких, как нерегулируемые пешеходные переходы, традиционно представляющий повышенный риск для пешеходов. Одним из первых мест внедрения стал участок улицы Енисейской возле торгового центра «Алмаз».

По состоянию на начало 2025 года здесь было зарегистрировано 614 административных правонарушений, что свидетельствует о значительном потенциале системы, отмечают в ведомстве.

«Учитывая положительный опыт эксплуатации первого модернизированного комплекса, министерство приняло решение расширить зону покрытия оборудованием подобного типа, добавив аналогичные устройства еще на шесть пешеходных переходов, представляющих наибольшую опасность для горожан», – рассказали чиновники.

Использование интеллектуальных технологий значительно повышает эффективность выявления нарушений и способствует снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, это в значительной мере оптимизирует рабочие процессы.

Обычные системы лишь фиксируют нарушение, отправляя изображение в центр автоматической фиксации, и уже здесь проходят все дальнейшие процессы: определение владельца и прочее. Системы с ИИ, благодаря возможности оперативной обработки больших объемов информации, могут делать все это сами, вплоть до формирования протокола о нарушении. Хотя участие оператора центра фиксации все равно нужно – чтобы подтвердить, что все верно.

