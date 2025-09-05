Из-за редкого заболевания женщина полвека прожила среди рептилоидов

Из-за давнего повреждения головного мозга жительница Голландии видела вместо людей драконов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , о том, как важно заботиться о здоровье плода в период беременности, напомнили научные журналы. Live Science рассказал о жительнице Голландии, которая 52 года жила среди рептилоидов: из-за редкого заболевания она видела вместо людей драконов.

К медикам жительница Гааги обратилась с жалобой на галлюцинации. Врачам психиатрической клиники пациентка рассказала, что с самого детства живет в окружении чудовищ-оборотней.

По словам женщины, поначалу человек кажется ей нормальным. Но постепенно его лицо становится черным, у него удлиняются и заостряются уши, появляются выступающая морда, «а также кожа рептилии и огромные ярко-желтые, зеленые, синие или красные глаза». При этом иногда драконьи морды возникали перед ней, даже когда рядом не было людей.

Галлюцинации беспокоили голландку все больше, и в конце концов она стала испытывать серьезные сложности в общении с людьми.

В клинике женщине сделали электроэнцефалограмму, провели неврологическое обследование. Никаких отклонений не обнаружили. Лишь МРТ головного мозга показала несколько очагов поражения белого вещества вблизи чечевицеобразного ядра. Причем повреждения возникли достаточно давно. Возможно, из-за временной нехватки кислорода незадолго до или после родов.

В итоге, у женщины диагностировали прозопометаморфопсию. Это редкое заболевание влияет на восприятие человеком лиц окружающих, сильно искажая их. Черты лица могут казаться увеличенными или уменьшенными, они могут обвисать, растягиваться в стороны или смещаться. Немудрено, что иногда больным кажется, что они окружены оборотнями. Интересно, что обычно приступы длится до недели. Но жительница Гааги прожила в окружении рептилоидов около полувека.

Врачи назначили женщине противосудорожный препарат, предотвращающий приступы галлюцинаций. Это помогло ей справиться с видениями. Но начались слуховые галлюционации – в виде стука во сне. Тогда ей выписали средство, обычно использующееся для лечения симптомов деменции, вызванной болезнью Альцгеймера или болезнью Паркинсона. В результате, слуховые галлюцинации стали возникать реже, а зрительные симптомы уменьшились до приемлемого уровня.

«После трех лет лечения женщина сообщила, что ее положение на работе стабилизировалось, а социальные связи улучшились», – пишет издание.

