6 – 8 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

06.09.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2А, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:00 Челябинск – Областные соревнования по самбо, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98а)

10:00 Челябинск – Региональный фестиваль керамики «Рукотворное тепло» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

10:00 Челябинск – Большая городская игра с элементами краеведения «Бегущий город» (место регистрации и старта – Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

10:30 Челябинск – Экологическая акция «Экология – дело каждого» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, около главной сцены)

11:00 Челябинск – Иммерсивная экскурсия «Челябинск библиотечный» (Кировка, скульптура «Левша», у дома по ул. Кирова, 90)

11:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Город замечательных людей» (парк Дружбы, ул. Чоппа, 10)

11:30 Челябинск – Проект «Лаборатории креативных профессий 3.0: ландшафтный дизайнер»: занятие «Технология устройства композиций из декоративных древесных культур» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Косплей-фестиваль «ГоркиКон» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)

12:00 Челябинск – Фестиваль «Челябинская область – большая семья» (Сад Камней, напротив ДС «Юность»)

12:00 Челябинск – Городской общественный вернисаж (Арт-сквер, набережная реки Миасс)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Серия праздничных мероприятий, посвященных Дню города (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100; парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11; Городской сад им. А. С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а; Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75; Экопарк, ул. Молдавская, 10/1)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Практическое занятие по скорочтению «Быстро читаем и легко запоминаем» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 – 18:00 Челябинск – Фестиваль «Рукотворное тепло»: мастер-класс по изготовлению свистульки из самозастывающей глины (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню города (микрорацон Западный, поселок «Привилегия»)

15:00 Челябинск – Встреча с писателями, участниками «Литературной карты Челябинской области», «Картографы: Олег Павлов» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное Дню города (экорайон «Вишневая горка»)

07.09.2025, воскресенье

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Кино под открытым небом (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100; парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11; Городской сад им. А. С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а; Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Пятый Большой фестиваль волонтеров Южного Урала со сбором вторсырья для животных (Сад Камней, напротив ДС «Юность»)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)

08.09.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:20 Челябинск – Церемония возложения цветов у триумфальной арки на «Ленинградском мосту», приуроченная к годовщине начала блокады Ленинграда (Ленинградский мост, пр. Победы)

11:00 Челябинск – Творческая встреча с Зинаидой Дувановой (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Лекториум «Страх на пути к реализации». Ведущий – психолог Наталья Грохотова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube