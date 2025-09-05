Не фортануло. «Трактор» уступил «Локомотиву» в матче-открытии нового сезона КХЛ

Челябинский «Трактор» в Ярославле уступил «Локомотиву» в матче на Кубкой Открытия – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в матче на Кубок Открытия южноуральцы решили сделать акцент на силовую игру.

Уже в первом периоде клубы набрали 14 минут штрафа (6 – у «Локомотива», 8 – у «Трактора»). Хозяева чаще бросали (18:13 после первых 20 минут матча), гости – применяли силовые приемы (19:8 в пользу «черно-белых»). Но на первый перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

Во второй двадцатиминутке челябинцы продолжили фолить, и к четырем удалениям прибавили еще два. К концу периода упорное желание «черно-белых» играть в меньшинстве дало о себе знать. На последних минутах двадцатиминутки ярославцы обрушились на ворота гостей. На 39-й минуте хозяева выкатились три в два, Алексей Береглазов от души приложился с центра зоны, но канадский голкипер «Трактора» Крис Дриджер отразил шайбу щитком.

Через несколько секунд Александр Полунин объехал ворота и отправил шайбу на пятак Березкина, но тот отправил ее в грудь Дриджеру.

А на 40-й минуте Мартин Гернат из своей зоны сделал длинный пас вперед, Егор Сурин, пройдя по флангу, прострелил на пятак. Там шайбу подкарауливал Крис Дриджер. Но от щитка челябинского голкипера она угодила в конек защитнику гостей Арсению Коромыслову и отлетела в ворота – 1:0, «Локомотив» открывает счет.

По итогам второго периода общая картина не изменилась: ярославцы явно перебросали «черно-белых» (51:21), зато челябинцы сосредоточились на силовых приемах (34:12). Но теперь хозяева вели в счете – 1:0.

Третий период начался атаками «Трактора». «Локомотив» лишь иногда отвечал контратаками. И челябинцы добились своего. На 51-й минуте ярославцы остались в меньшинстве. А на 53-й минуте Джош Ливо от лицевого борта отдал шайбу Михаилу Григоренко, тот отправил поперечный пас Пьеррику Дюбе, и француз в касание вколотил шайбу в пустой угол ворот хозяев – 1:1.

На 55-й минуте хоккеисты «Локомотива» вновь оказались вчетвером. Но счет на табло до сирены уже не менялся. 1:1. Первый матч сезона, первый овертайм.

На 63-й минуте «черно-белые» убежали в контратаку два в одного, но Михаил Григоренко немного не рассчитал, и совсем чуть-чуть не попал в створ. Через несколько секунд шанс поставить точку был у Дронова, однако голкипер ярославцев спас «Локомотив».

А на 64-й минуте челябинцы остались в меньшинстве. Но выстояли гости. Гулять – так гулять. Команды решили не ограничиваться овертаймом. И пройти еще и через серию буллитов. В ней удачливее оказались ярославцы.

Итог – 2:1 в пользу «Локомотива», и Кубок Открытия достается обладателям Кубка Гагарина – 2025.

Челябинск, Виктор Елисеев

