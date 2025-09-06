В Челябинске зафиксировали новые угрозы для атмосферы

В Челябинске заявили о новых угрозах для атмосферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом полугодии 2025 года в городе зафиксирован существенный и довольно неожиданный рост максимумов загрязнений воздуха сразу по четырем веществам. Следствием перемен в структуре загрязнения атмосферы неизбежно становятся новые экологические угрозы. Об этом заявил экономист, руководитель Центра анализа и прогнозирования в Челябинске Сергей Гордеев.

По расчетам эксперта, в январе-июне текущего года в атмосфере Челябинска уменьшились максимумы загрязнения по двум составляющим выбросов: «взвешенным веществам» (пыль) и оксиду углерода (угарный газ). Однако взамен этого существенно – в полтора-два раза возросли концентрации по четырем другим составляющим: фториду водорода (с 2,2 в первом полугодии 2024 года ПДК до 3,1 – в 2025), диоксиду азота (с 2,0 до 3,8 ПДК), диоксиду серы (с 1,7 до 3,1 ПДК) и фенолу (с 2,0 до 3,1 ПДК).

«Вместо сравнительно «простых» вредных выбросов выросли более сложные для оценки последствий. При этом зашкаливающие максимумы сероводорода (9,6 ПДК – в первом полугодии 2024 года, 9,4 ПДК – в 2025. – НД) остались практически на прежнем рекордном уровне, что лишь усугубляет ситуацию, – констатирует Сергей Гордеев. – Подобный «букет», окрасивший вектор изменения максимумов в атмосферы тревожным красным цветом, неизбежно создает новые угрозы для здоровья жителей области и состояния окружающей среды».

Причем если средняя оценка максимумов загрязнений изменилась незначительно (2,93 ПДК в первом полугодии 2025 года против 2,85 – годом ранее), медианная оценка наиболее вероятного максимума превышения ПДК возросла почти на четверть – с 2 до 2.4 ПДК. И это не считая качественного изменения окружающей среды за счет непредсказуемых последствий от перемен в составе выбросов, отмечает аналитик.

«В целом ситуация с максимумами превышения сейчас выглядит более проблемной, нежели прежде, что вероятно отражает определенные изменения в структуре промышленного производства Челябинска. В таком случае весьма вероятно, что описанные выше проблемы будут нарастать», – отмечает г-н Гордеев.

Челябинск, Виктор Елисеев

