На трассе М-5 «Урал» зафиксирована утечка крайне токсичного вещества

В Челябинской области перевернулась автоцистерна с аммиаком. ДТП произошло сегодня на трассе М-5 под Юрюзанью. Пострадал 1 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идет утечка токсичного вещества 4-го класса опасности.

«Движение в настоящий момент свободное, но при поднятии фуры с опасным грузом будут введены ограничения движения на данном участке, вплоть до прекращения», – предупредили в управлении дорог «Южный Урал».

Челябинск, Софья Артемьева

