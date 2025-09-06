«Магнитка» одержала первую победу в чемпионате КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене обыграл «Ак Барс» из Казани после серии буллитов – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы с самого начала завладели игровой инициативой.

По итогам первого периода хозяева явно перебросали казанцев – 12:4. Однако удача улыбнулась «Металлургу» лишь на исходе игрового отрезка.

На 20-й минуте Дмитрий Силантьев с разворота набросил к воротам, шайба от лицевого борта отскочила Алексею Маклюкову, и он с острого угла отправил ее в ворота «Ак Барса» – 1:0, магнитогорцы открывают счет.

В начале второго периода хозяева закрепили преимущество. На 22-й минуте Люк Джонсон выиграл вбрасывание в чужой зоне, отдал шайбу Даниле Паливко, тот набросил на пятак, а подоспевший Егор Коробкин ловко отправил шайбу в створ ворот гостей – 2:0.

Но казанцы быстро объяснили, что приехали в Магнитогорск не в качестве мальчиков для битья. На 26-й минуте «Металлург» остался в меньшистве. И тут же гости его реализовали. Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин в борьбе с магнитогорцем Сергеем Толчинским завладел шайбой, убежал в контратаку по правому флангу и набросил на пятак. Михаилу Фисенко оставалось лишь перекинуть шайбу через голкипера хозяев – 1:2, гости сокращают отставание.

А в начале третьего периода «Ак Барс» сравнял счет. С подачи Михаила Фисенко отличился Митчелл Миллер – 2:2.

В заключительном игровом отрезке события ускоряются. На 45-й минуте матча уже хозяева реализуют численное преимущество. Александр Петунин первым успевает к отскоку на пятаке, скидывает шайбу Никите Михайлису, тот от борта пасует Робину Прессу, и форвард «Металлурга» ударом в верхний угол ворот вновь выводит «Магнитку» вперед.

Но ненадолго. На 47-й минуте после броска Алексея Пустозерова вновь установилось равновесие – 3:3.

Во второй половине периода у гостей начали сдавать нервы. На 48-й минуте казанцы остаются в меньшинстве из-за нарушения численного состава. На 52-й минуте хоккеисты «Ак Барса» вновь вчетвером. Однако реализовать численное преимущество у магнитогорцев не получается.

В итоге противостояние перешло в овертайм. А затем – и в серию буллитов. У «Магнитки» точны Никита Михаийлис и Руслан Исхаков. У «Ак Барса» – только Александр Барабанов.

Первая победа «Металлурга» в новом сезоне КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

