Молодая учительница стала жертвой многоуровневого мошенничества

23-лентняя учительница из Коркино стала жертвой многоуровневого мошенничества, потеряв

124 тысячи рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все, как обычно, началось со звонка с неизвестного девушке номера. Звонивший представился оператором

сотовой связи и попросил повторно подтвердить свои данные. Несмотря на недавний опыт прохождения аналогичной процедуры, учительница не заподозрила обмана и предоставила запрашиваемую информацию.

Вскоре после этого ей пришло сообщение, якобы, от Госуслуг о подозрительной активности в ее личном кабинете. В письме содержалась ссылка на чат поддержки, где женщина общалась с человеком, который представился сотрудником МФЦ.

Тот сообщил о взломе личного кабинета и аресте счетов, а также об отключении уведомлений. Он предложил подключить уведомления от микрофинансовых организаций для получения информации о подозрительных операциях. Учительница, следуя инструкциям, назвала коды, предоставленные мошенниками, и сообщила о наличии средств на своих счетах.

Затем коркинку связали с «сотрудником Центробанка», который обвинил ее в предоставлении данных мошенникам и заявил, что средства были отправлены в поддержку недружественной страны. Далее женщина общалась с «сотрудником ФСБ», который предоставил удостоверение и обвинил ее уже в спонсировании недружественной страны. Мошенник дал разрешение на начало расследования и передал контакт еще одного «сотрудника».

В ходе последующих аудио- и видеозвонков женщина выполняла указания мошенников, обналичив свою кредитную карту и переведя более 120 тысяч рублей на номера телефонов, предоставленные злоумышленниками. Только на следующий день, когда мошенники начали интересоваться финансами ее родственников, учительница осознала масштаб обмана и заблокировала свои счета в банке.

По данному факту ОМВД России «Коркинский» возбудило уголовное дело. Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать свои личные данные и финансовые средства незнакомым лицам, особенно по телефону или через интернет.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube