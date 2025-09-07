Наше всё: россияне не готовы отказаться от кофе, даже если придется бросить курить

Многие жители России не готовы отказаться от кофе, даже если им придется бросить курить и перестать есть сладкое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», РОМИР представил свежий рейтинг готовности к отказу от различных категорий товаров и услуг. В число незаменимых традиционно вошли продукты питания, лекарства и фрукты. К товарам первой необходимости также относятся средства личной гигиены и корма для животных, но количество готовых отказаться от них немного выросло.

Зато существенно снизилась готовность россиян отказаться от готовой еды из магазинов и пива. «Это удобные и важные элементы повседневного комфорта и досуга, прочно укоренившиеся в привычках россиян», – отмечает телеграм-канал «Свободная касса».

А вот готовность отказаться от развлечений, косметики и парфюмерии, а также крупной бытовой техники, возросла.

В пятерку товаров и услуг, покупку которых россияне готовы отложить на неопределенный срок или полностью отменить, вошли недвижимость, ювелирные изделия, крупная бытовая техника, автомобиль, смартфоны и планшеты. За ними следуют вейпы и алкоголь. Оказалось, что россияне легко обойдутся без питания вне дома и развлечений. При этом они готовы отказаться от ремонта авто, но ни за что не расстанутся со сладким, даже если придется выбирать между конфетой и сигаретой.

А вот в споре между сладостями и кофе, победит последний.

