«Трактор» потерпел второе поражение подряд

Челябинский «Трактор» в Астане уступил «Барысу» в рветайме – 3:4.

На 5-й минуте хозева остались в меньшинстве. А на 6-й челябинцы грамотно разыграли лишнего игрока, и канадец Джош Ливо уверенным ударом по центру забросил свою первую шайбу за «черно-белых» – 1:0.

Отыгрались казахстанцы достаточно быстро. На 9-й минуте Максим Мухаметов выиграл борьбу за воротами гостей и оттуда отдал пас Ансару Шайхмедденову, который в одно касание отправил шайбу в ворота Сергея Мыльникова – 1:1. Вторая половина первого периода обошлась без заброшенных шайб.

Вторая двадцатиминутка началась с гола хозяев. На 33-й минуте заметалась шайба во вратарской челябинцев, и капитан «Барыса» Кирилл Савицкий отправил ее в ворота гостей – 2:1.

Но и игроки «Трактора» не растерялись. Четыре минуты спустя южноуральцы ворвались на половину астанинского клуба, Джош Ливо скинул шайбу на пятак, а Михаил Горюнов-Рольгизер вовремя подставил клюшку – 2:2. И в третьем периоде командам приходится начинать все с начала.

На 53-й минуте челябинцы остались втроем против пятерых игроков «Барыса», и хозяева сумели воспользоваться ситуацией. На исходе 53-й минуте Майк Веккионе мощно бьет поворотам, шайба летит выше, но рикошетит от лицевого борта и возвращается. Ударившись о верхний угол ворот, игровой снаряд оказался за спиной Сергея Мыльникова, и Тайс Томпсон с лета отправил его за линию – 3:2, «Барыс» вновь впереди.

Но это еще не все. На 56-й минуте хозяева остались в меньшинстве. За 14 секунд до его окончания голкипер гостей убежал из ворот, уступая место шестому полевому игроку, и уже челябинцам удалось разыграть свободного игрока – 3:3, Пьеррик Дюбе записывает на свой счет вторую шайбу в составе «Трактора» (первая была, напомним, в матче против ярославского «Локомотива»).

За 1 минуту 26 секунд «черно-белые» снова в меньшинстве. Челябинцы сдержали напор «Барыса» и даже успели несколько раз огрызнуться.

Но овертайм хозяева начали с численным преимуществом. И уже на 15 секунде поставили в матче точку – 4:3, клуб из Астаны одерживает победу. «Трактор» терпит второе поражение подряд.

