Опрессовки в Челябинске закончились. Горячую воду получили не все

По окончании шести этапов опрессовки тепловых сетей без горячего водоснабжения в Челябинске остаются три многоэтажки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске завершены все 6 этапов испытаний тепловых сетей на прочность. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
На понедельник, 8 сентября, без горячей воды осталось 3 дома – на улицах Марченко и Первой Пятилетки. Планируется, что все они будут подключены сегодня.
«В городе еще идут ремонты, но все работы идут с прокладкой временной трассы. Даже если выйдем в октябрь, жители без горячей воды и отопления не останутся», – заверил чиновник.
По данным городских властей, готовность Челябинска к отопительному периоду можно оценить в 97%. Но с технической точки зрения, подать тепло в дома можно «хоть завтра».
Челябинск, Виктор Елисеев
