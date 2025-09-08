Опрессовки в Челябинске закончились. Горячую воду получили не все

По окончании шести этапов опрессовки тепловых сетей без горячего водоснабжения в Челябинске остаются три многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске завершены все 6 этапов испытаний тепловых сетей на прочность. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

На понедельник, 8 сентября, без горячей воды осталось 3 дома – на улицах Марченко и Первой Пятилетки. Планируется, что все они будут подключены сегодня.

«В городе еще идут ремонты, но все работы идут с прокладкой временной трассы. Даже если выйдем в октябрь, жители без горячей воды и отопления не останутся», – заверил чиновник.

По данным городских властей, готовность Челябинска к отопительному периоду можно оценить в 97%. Но с технической точки зрения, подать тепло в дома можно «хоть завтра».

Челябинск, Виктор Елисеев

