Вода в кранах челябинцев может позеленеть

В Челябинске проведут проверку теплосетей с использованием красителя «Уранин А».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», проверка пройдет в два этапа.

Испытания при помощи контрастного органического красителя «Уранин А» проводятся регулярно. «Они позволяют оперативно выявлять места утечек на тепловых сетях и неисправности в работе теплообменников в тепловых пунктах многоквартирных жилых домов», – заявили представители сетевой компании.

Первый этап проверки с помощью специального органического красителя начнется завтра, 9 сентября, в зонах подачи теплоносителя от ЧТЭЦ-3 – СЗК: Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах.

Второй этап стартует 16 сентября и пройдет в контуре от ЧТЭЦ-1-ЧТЭЦ-2 – ТК «Западная»: Советском, Центральном и Ленинском районах.

«Введение органического красителя в тепловые сети широко распространенный способ проверки работы сетей и теплообменников (бойлеров) в МКД. Данная диагностика позволяет оперативно определять неисправности благодаря легкой визуальной фиксации за счет яркого цвета красителя. В кране появляется зеленая вода – это сигнал, что произошел сбой в работе теплообменника, то есть происходит смешение технической воды с водопроводной, и необходим ремонт теплообменника, – рассказывают специалисты. – Здесь важно понимать, что хоть введенный краситель безопасен для здоровья, однако появление зеленой воды в кране говорит о том, что водопроводная вода смешалась с теплоносителем. А как раз теплоноситель не пригоден для питья и бытовых нужд. Его функция – передать в бойлере тепло водопроводной воде и вернуться на ТЭЦ для следующего нагрева. Поэтому проводимая предприятием проверка очень важна и необходима как для правильной эксплуатации оборудования, так и безопасности жителей».

Последняя проверка инженерных сетей с помощью органического красителя АО «УСТЭК-Челябинск» проходила в апреле 2025 года. Тогда специалистами компании было выявлено более 45 многоквартирных жилых домов с неисправными бойлерами горячей воды.

При появлении в кранах зеленой горячей воды челябинцев просят обязательно сообщить об этом в управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск». При обнаружении на улицах зеленых разливов необходимо запомнить точный адрес и передать информацию в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00. Информирование позволит оперативно устранить неполадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

