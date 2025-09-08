На северо-западе Челябинска задержали банду подростков, нападавших на бездомных

Группа несовершеннолетних челябинцев несколько месяцев нападала на бомжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , слухи о банде малолеток, терроризирующих городских маргиналов, ходили по северо-западу Челябинска несколько месяцев.

По словам горожан, банда молодых людей орудовала в областном центре с весны этого года. Бездомных избивали, снимая происходящее на камеру телефона.

В июне текущего года одного из бомжей забили до смерти. Мужчине сначала брызнули из перцового баллончика, затем били ногами и стеклянной бутылкой. От полученных повреждений он скончался.

Всего на счету банды не менее пяти нападений на бомжей. Своих жертв подростки забрасывали камнями, запинывали спящих у теплотрасс.

В конце августа, когда еще один бездомный попал в реанимацию после жестокого избиения, подростков задержали. «Подростки на северо-западе сбились в банду уже давно, – пишет 74.ру. – Большинству из задержанных по 12-14 лет, учатся в 7-8 классах. Но есть среди них и парочка постарше – 17-летние студенты колледжа. Младшие со старшими спелись через двоих братьев».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев отказались, посоветовав обратиться в Следственный комитет, так как речь идет о несовершеннолетних. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали прокомментировать информацию позднее. На момент публикации комментарий получить не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube