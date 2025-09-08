Южноуральцы почтят память жертв репрессий

В Челябинске пройдет митинг-реквием в память жертв политических репрессий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, торжественное мероприятие состоится завтра, 9 сентября, на мемориальном комплексе «Золотая гора».

Жителей и гостей города приглашают принять участие в церемонии возложения цветов и почтить память жертв.

Митинг-реквием начнется в 13:00.

Для удобства южноуральцев будет организовано движение специального автобусного маршрута «туда-обратно» от кольца на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса «Золотая гора».

Отправление автобуса с 11:00 до 12:45 и по окончании мероприятия – с 14:30 до 15:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

