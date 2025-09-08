В Челябинске на ребенка рухнула металлическая горка. Возбуждено уголовное дело

В Челябинске выясняют обстоятельства падения металлической конструкции на ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел на детской площадке на берегу озера Смолино в Ленинском районе города.

О ЧП отец мальчика рассказал в социальных сетях. По словам горожанина, все произошло вечером 1 сентября. Конструкция горки оборвалась и упала на ребенка. Мальчика увезли в больницу с травмой головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных за содержание и обеспечение безопасности указанного объекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube