Водоканалу Златоуста пригрозили ограничить электроснабжение

Энергетики начали подготовку к процессу ограничения режима электропотребления Златоустовским водоканалом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании «Россети Урал», специалисты челябинского филиала сетевой организации направили соответствующее уведомление в ООО «Златоустовский «Водоканал», отвечающей за водоснабжение и водоотведение жителей и предприятий Златоуста.

Причиной стала задолженность коммунальщиков, превышающая 45 миллионов рублей. В настоящее время на рассмотрении арбитражного суда Челябинской области находятся пять дел о ее взыскании.

«Златоустовский «Водоканал» является регулируемой организацией. Для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению предприятие получает тариф, в который включает затраты для производственной и коммерческой деятельности, в том числе и расходы на электроснабжение», – напомнили в сетевой компании. Деньги коммунальное предприятие собирает с потребителей. Кроме того, в текущем году оно получило от администрации Златоуста субсидию на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Однако с долгами перед энергетиками рассчитываться не торопится.

«Предприятие злоупотребляет тем обстоятельством, что относится к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Однако действующее законодательство в сфере электроэнергетики позволяет ввести ограничение режима электропотребления даже для таких организаций. Для этого установлен особый порядок подготовки к введению ограничения. Обязанность за осуществление мероприятий по подготовке к ограничению и ответственность за их неисполнение также лежит на ООО «Златоустовский «Водоканал», – подчеркнули представители «Россетей – Урал».

В электросетевой компании также напомнили, что организация также подлежит государственному тарифному регулированию. И при наличии задолженности не получает заложенные в тариф средства, что отрицательно сказывается не только на финансовых результатах системообразующей территориальной сетевой компании, но и на электробезопасности Челябинской области в целом. Особенно острым этот вопрос становится сейчас, в период подготовки к прохождению предстоящего отопительного сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

