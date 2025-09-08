Челябинец, вернувшийся в ограбленный магазин, предстанет перед судом

Южноуралец предстанет перед судом за разбойное нападение в магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в разбое.

По версии следствия, в июле 2025 года мужчина в балаклаве ворвался ночью в супермаркет и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все, что есть в кассе. Забрав бывшие там 4 тысячи рублей, он скрылся.

А чуть позже челябинец переоделся и вернулся в тот же магазин, чтобы через банкомат внести похищенные деньги на банковский счет. Тогда-то разбойника и задержали узнавшие его по характерным внешним признакам сотрудники магазина.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

