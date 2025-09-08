Он есть, но не работает: жители Троицка остались без мобильного интернета

Жители Троицка пожаловались на отсутствие мобильного интернета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со сложностями столкнулись обитатели поселка Энергетиков, расположенного рядом с Троицкой ГРЭС.

По словам троичан, вот уже три недели, как у них нет мобильного интернета ни одного из операторов.

«То есть, телефоны показывают шкалу (хоть и неполную), а инета нет. При этом никаких извещений, объяснений и так далее мы не получили, – возмущаются южноуральцы. – Операторы клянутся, что это не их вина, у них тоже никаких сведений, проверка из личного кабинета говорит, что ограничения по региону отсутсвуют».

Жители подозревают, что мобильный интернет «глушит сама ГРЭС» – из соображений безопасности. Но подтвердить свои подозрения не могут.

В итоге, троичане не могут ни вызвать такси, ни сделать банковский перевод, ни расплатиться с телефона в магазине. Хотя выделенные интернет-линии работают.

Как признаются троичане, их возмущает не столько само отключение, сколько отсутствие хоть каких-то объяснений от дирекции ГРЭС или мэрии.

В пресс-службе администрации Троицка РИА «Новый День» сообщили, что в курсе ситуации, но комментировать ее не в их компетенции. Хотя косвенно признали, что дело в соседстве с Троицкой ГРЭС: она является стратегическим объектом, и на ее окрестности распространяется возможность ограничений, которые могут вводить с целью обеспечения безопасности. А посему за комментариями в мэрии посоветовали обратиться в министерство общественной безопасности Челябинской области.

В министерстве отключения интернета и ограничения мобильной связи назвали вынужденной мерой. «Ограничение услуг связи стандарта 3G и 4G на территории Челябинской области введены вблизи отдельных объектов. Указанные меры реализуются для обеспечения безопасности как на указанных объектах, так и жителей Челябинской области в целом, в целях предупреждения диверсионно-террористических атак, в том числе с использованием беспилотных воздушных судов», – сообщили представители ведомства.

При этом голосовая связь, стационарный интернет и Wi-Fi, единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» работают в обычном режиме, утверждают в министерстве общественной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

