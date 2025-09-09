9 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

09.09.2025, вторник

10:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ детских фильмов (кинотеатр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная бизнес-трендам 2025 года (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина, 45а, 13-й этаж, оф. 1303)

11:00 Челябинск – Заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ детских фильмов (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

11:00 Челябинск – Экскурсия «Добро пожаловать в «Маяк» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Викторина «Наш Советский район» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

16:00 Челябинск – Лекторий «Маленькая актриса с большим характером» к 95-летию советской и российской актрисы Надежды Румянцевой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

17:00 Челябинск – Встреча «Звуки осеннего города» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал винила)

17:00 Челябинск – Встреча волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Открытие фотовыставки «Не забывай о делах прошлого, они – учитель будущего», посвященной 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 98, западная башня, 2-й этаж)

18:00 Челябинск – Открытие выставки цифровых фотографий челябинского фотографа Алексея Орлова «Город и его обитатели» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

