В Челябинске – масштабное ограничение водоснабжения

Пробемы с водоснабжением испытывают жители Тракторозаводского и Калининского районов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «ПОВВ», для определения характера повреждения на водоводе диаметром 1000 миллиметров в районе автодороги «Меридиан», сегодня, 8 сентября 2025 года, начиная с 18:00, возможно ограничение давления воды в Тракторозаводском и северо-восточной части Калининского районов.

«Это может привести к снижению напора воды в квартирах и частных домах, особенно на верхних этажах многоквартирных зданий», – сообщили представители муниципального предприятия.

Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно восстановить поврежденный участок водовода и нормализовать водоснабжение.

В качестве альтернативного источника водоснабжения в бесплатный режим переведены водоматы, расположенные по адресам:

улица Горького, 66;

улица Героев Танкограда, 48;

улица Героев Танкограда, 59/1.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube