«Металлург» упустил победу в первом уральском дерби

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступил в овертайме «Салавату Юлаеву» из Уфы – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , счет во встрече открыли гости.

На 5-й минуте «Магнитка» нарушила чичленный состав, и Даниил Вовченко отправился на скамью штрафников. А на 6-й минуте Денис Ян прорвался по правому флангу, на пятак. Голкипер хозяев после рикошета не смог зафиксировать шайбу, и подоспевший к отскоку Ян низом отправил шайбу между щитков вратаря магнитогорцев – 1:0, «Салават Юлаев» открывает счет.

Девять минут спустя именно Вовченко вернул равновесие. На 15-й минуте матча Никита Михайлис от борта прострелил в центр, Робин Пресс перевел шайбу на левый фланг, откуда Даниил Вовченко отправил ее в ближний угол ворот – 1:1. При этом счете команды отправились на перерыв.

Первая половина второго периода принесла лишь несколько опасных моментов у ворот обеих команд. А затем пошла череда удалений. «Металлург» остался в меньшинстве сначала на 31-й минуте, затем – на 37-й. Наконец, на 40-й минуте встречи вчетвером остались уже уфимцы. И за 6 секунд до сирены Даниил Вовченко сделал поперечный перевод на правый фланг Никите Михайлису. Форвард «Магнитки» зарядил с кистей, и шайба рикошетом от защитника «Салавата» влетела в ворота – 2:1, «Металлург» выходит вперед.

В заключительной двадцатиминутке удаления продолжились. За три четверти периода оба клуба заработали по два малых штрафа. Но следующую шайбу, как ни странно, забросили в равных составах. На 56-й минуте Денис Ян оформил дубль – 2:2.

И на той же минуте «Металлург» вновь остался в меньшинстве. Но и на сей раз (а это было восьмое удаление в составе магнитогорцев) южноуральцы сумели отбиться. В итоге противостояние перешло в овертайм.

К дополнительному времени лучше оказались подготовленными гости – 4:3, «Салават Юлаев» выигрывает первое уральское дерби сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

