В Челябинскую область ввезли из-за рубежа в 13 раз больше лука

Импорт лука на Южный Урал вырос в 13 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, основным поставщиком традиционно остается Узбекистан, доля которого в объемах сохраняется лидирующей. Но в текущем году южноуральские участники внешнеэкономической деятельности расширили географию ввоза данной овощной культуры и доставили туркменистанский лук.

С начала 2025 года весовой объем импорта репчатого лука в Челябинскую область увеличился в 13 раз в сравнении аналогичным периодом прошлого года.

«Таможенные операции в отношении плодоовощной продукции выполняются в первоочередном порядке и оформляются в минимальные сроки, что сокращает время прохождения грузов и способствует оперативному поступлению на рынки», – комментирует и.о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

В целом доля репчатого лука превышает 70% от общего весового объема ввезенных овощей и съедобных корнеплодов. Далее по востребованности среди импортных овощей идут капуста и томаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

