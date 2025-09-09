В СКР подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении челябинских подростков, нападавших на бомжей

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о серии нападений на бездомных в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День» , банда молодых людей орудовала в областном центре с весны этого года. Бездомных избивали, снимая происходящее на камеру телефона.

В июне текущего года одного из бомжей забили до смерти. Мужчине сначала брызнули в лицо из перцового баллончика, затем били ногами и стеклянной бутылкой. От полученных повреждений он скончался.

Предполагается, что на счету банды не менее пяти нападений на бомжей. Своих жертв подростки забрасывали камнями, запинывали спящих у теплотрасс.

В конце августа, когда еще один бездомный попал в реанимацию после жестокого избиения, подростков задержали. Большинству из задержанных по 12-14 лет, самые старшие – два 17-летних студента колледжа.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев отказались, посоветовав обратиться в Следственный комитет, так как речь идет о несовершеннолетних. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области пообещали дать информацию позднее. Однако комментарий от региональной структуры силового ведомства так и не поступил.

Но сегодня, 9 сентября, в телеграм-канале следственного управления СКР опубликовали репост сообщения с канала центрального аппарата СКР.

Согласно комментарию, по факту нападений на бездомных возбуждено уголовное дело по фактам покушения на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

