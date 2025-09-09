В Челябинске столкнулись автобус и троллейбус. Пострадали четверо

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании аварии с участием автобуса и троллейбуса в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств ДТП с участием автобуса и троллейбуса в Челябинске, в результате которого пострадали пассажиры.

Авария произошла на прошлой неделе в центре Челябинска. У дома №77 по проспекту Ленина. По предварительным данным, на остановке общественного транспорта автобус под управлением 57-летней женщины столкнулся со стоящим впереди троллейбусом.

В результате удара в салонах обеих машин упали люди. Повреждения получили женщины 85 и 24 лет и 50-летний мужчина в автобусе и 63-летний пассажир троллейбуса.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

