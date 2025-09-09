Мошенники начали предлагать южноуральцам поработать внештатными агентами Росфинмониторинга

Мошенники разработали схему обмана, в рамках которой предлагают стать внештатными сотрудниками Росфинмониторинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , начинается схема достаточно стандартно. С человеком связывается неизвестный, чтобы выманить код из SMS.

После этого жертве сообщают, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам, в связи с чем необходимо держать связь с сотрудником Росфинмониторинга.

Впоследствии на связь выходит якобы сотрудник Росфинмониторинга. «Он заявляет, что человек предоставил доступ к своим счетам террористам, – пишет «Вестник кибербезопасности России». – Подобный шаг расценивается как пособничество терроризму и влечет за собой уголовную ответственность».

Чтобы избежать этого, злоумышленник предлагает стать «внештатным сотрудником Росфинмониторинга» и пройти двухмесячное обучение.

В рамках обучения необходимо разносить письма, помогать пенсионерам в посещении учреждений, однако о подобной работе нельзя никому рассказывать.

По итогам «стажировки» жертва получает фотографии удостоверения и трудового договора, после чего мошенники отправляют нового «сотрудника» на работу – например, курьером, забирающим деньги у обманутых граждан, и другое.

Челябинск, Виктор Елисеев

