16-летней челябинке, пострадавшей из-за неисправной качели, выплатили 120 тысяч рублей

Подрядная организация выплатила компенсацию девушке-подростку, упавшей с качелей в челябинском парке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска закончило проверку информации о падении юной горожанки на игровой площадке.

Инцидент произошел 24 июля текущего года в сквере рядом с городским садом имени Пушкина. На одной из качелей оборвалась цепь. В результате 16-летняя девочка получила повреждения.

В ходе выездной проверки на конструкции обнаружили следы износа в местах крепления качели: металл истончился в ходе эксплуатации оборудования.

По итогам проверки главе администрации Советского района Челябинска и руководителю ООО «Азимут», отвечающей за эксплуатацию паркового оборудования, прокурором внесены представления об устранении нарушений законодательства.

По требованию прокуратуры проведено полное обследование игрового оборудования. Все крепления, независимо от степени износа, заменены на новые.

Пострадавшему ребенку подрядной организацией возмещен причиненный моральный вред в размере 120 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

