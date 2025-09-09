Южноуральцы все чаще выбирают путешествие на машине

Эксперты рассказали, на каких автодорогах чаще пользуются мобильным интернетом.

В этом году жители разных регионов России, включая Челябинскую область, стали чаще выбирать наземный транспорт для путешествий по стране. За лето интернет-трафик на федеральных автотрассах заметнее всего вырос на востоке страны – до 21%. В то же время среди железнодорожных маршрутов резкий рост демонстрирует Дагестан, куда было продано в два раза больше билетов, чем в сезон 2024 года. Об этом свидетельствует совместное исследование «МегаФона» и сервиса путешествий «Туту».

По данным big data «МегаФона», этим летом среди ключевых автодорог страны наибольший рост пользовательского интернет-трафика показало восточное направление. Абоненты на автотрассе «Амур» (Чита-Хабаровск) увеличили передачу данных на 21%. На втором месте автомагистраль «Сибирь» (Новосибирск-Иркутск) – мобильный интернет здесь использовали на 12% активнее, чем годом ранее. У многих путешественников на востоке пользуются популярностью здравницы Байкала, склоны Сихотэ-Алиня и берега Татарского пролива.

Третье место поделили автодороги, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом и Архангельском, – трассы «Нева» и «Холмогоры» – на каждой из них трафик вырос на 9%. На это мог повлиять всплеск интереса к северным регионам. Архангельская область и Белое море все чаще становятся точками внутреннего туризма. Кроме того, популярность набирают культурные маршруты и короткие поездки выходного дня по этим трассам. В топ-5 направлений, где летом выросла интернет-активность абонентов, также вошли трассы «Урал» и «Восток» (по +7%), а также «Балтия» (+6%).

В этом году у туристов также были актуальны автомобильные путешествия по УрФО. За лето мобильный трафик на дороге «Иртыш», соединяющей Челябинск и Новосибирск, вырос на 16%.

В свою очередь на поездах туристы чаще всего отправляются на юг, в основном – на Кавказ. По данным сервиса «Туту», продажи билетов в Дагестан выросли в два раза относительно лета 2024 года. Республика стала лидером по росту спроса. На втором месте поездки в Красноярский край: проданных билетов стало больше на 52%. В тройку лидеров вошла Югра (ХМАО) – нефтегазовый регион помимо сезонной трудовой миграции привлекает также все больше любителей дикой природы и этнографического туризма (рост на 44% год к году).

В топ регионов по росту проданных ж/д билетов также вошли Приморье (+38%), Липецкая область (+29%), Калужская область (+27%) и Ставропольский край (+25%), отмечают аналитики «Туту». При этом в сегменте железнодорожных поездок абсолютные лидеры по доле остаются неизменными: Москва (34% от всех реализованных билетов), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (14%).

По данным «МегаФона», путешествовать наземным транспортом обычно предпочитают мужчины, их доля на ключевых автотрассах в среднем составляет 60%. Основной поток таких туристов (42%) – это россияне от 35 до 44 лет. На категорию 45+ приходится еще около 40% путешественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube