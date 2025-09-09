В пригороде Челябинска объявили о начале отопительного сезона

В Копейске сообщили, когда в городе включат отопление.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, глава города Светлана Логанова распорядилась подключить социальные объекты к теплоснабжению с 22 сентября, жилищный фонд – с 29 сентября.
Напомним, согласно действующим нормам, отопление в жилые дома рекомендуется подавать, когда наблюдается среднесуточная температура не больше +8 градусов в течение пяти дней подряд.
Вместе с тем, в социальные учреждения отопление подают раньше. Так, неделю назад в Челябинске объявили, что руководство детских садов, школ, больниц и прочих организаций уже могут подавать заявки на включение тепла.
