В пригороде Челябинска объявили о начале отопительного сезона

В Копейске сообщили, когда в городе включат отопление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, глава города Светлана Логанова распорядилась подключить социальные объекты к теплоснабжению с 22 сентября, жилищный фонд – с 29 сентября.

Напомним, согласно действующим нормам, отопление в жилые дома рекомендуется подавать, когда наблюдается среднесуточная температура не больше +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Вместе с тем, в социальные учреждения отопление подают раньше. Так, неделю назад в Челябинске объявили, что руководство детских садов, школ, больниц и прочих организаций уже могут подавать заявки на включение тепла.

Челябинск, Виктор Елисеев

