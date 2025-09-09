В Чебаркуле вынесли приговор педофилу, надругавшемуся над дочерью знакомой

В Челябинской области огласили приговор педофилу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 38-летнего жителя Чебаркуля виновным в незаконном проникновение в жилище и насильственных действиях сексуального характера.

Установлено, что ночью 26 февраля текущего года нетрезвый южноуралец забрался через форточку в квартиру знакомой, где совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

Суд приговорил чебаркульца к 13 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube