На Южном Урале чиновница соцзащиты пять лет получала компенсации за несуществующих льготников

В Челябинской области перед судом предстанет бывший сотрудник управления социальной защиты населения, обвиняемая в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера отдела правового обеспечения мер социальной поддержки УСЗН Агаповского района.

По данным следствия, в период с января 2019 года по январь 2024 года чиновница, используя свое служебное положение, вносила в единую информационную систему ложные сведения о несуществующих гражданах льготной категории, якобы имеющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В качестве реквизитов банковских счетов мнимых льготников она указывала данные своих родственников, на счета которых и перечислялись деньги.

В общей сложности схема принесла женщине более 1 миллиона рублей, которые она тратила на себя и родственников.

Преступление выявлено сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Агаповскому району, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

В ходе следствия экс-чиновница вернула муниципальным властям более 390 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на ее имущество общей стоимостью более 1 миллиона рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

