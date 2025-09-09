В Челябинске ограничат движение еще по одной дороге на северо-западе

Движение по Университетской набережной в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение вводится для проведения работ на инженерных сетях.

«С 23 часов 10 сентября до 23 часов 16 сентября будет закрыто движение по улице Университетская набережная в районе дома №40а. Транспорт в сторону центра будет направлен через встречную полосу», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и строго следовать установленным временным знакам.

Напомним, в текущем сезоне на северо-западе действуют также ограничения на двух крупных магистралях северо-запада областного центра. В апреле в связи с подготовкой работ по строительству линии метротрамвая было закрыто движение по проспекту Победы на участке в границах улиц Косарева и Краснознаменной. Ограничение продлится до июня 2027 года.

В мае начался капитальный ремонт автодороги на улице Братьев Кашириных. В 2025 году планируется провести работы на участке между улицами Северо-Крымской и Молодогвардейцев, в следующем году – в границах улиц Молодогвардейцев и Чичерина. Закончить ремонт планируется к сентябрю 2026 года.

Таким образом, из четырех магистралей-«дублеров» на северо-западе Челябинска от ограничений свободен только Комсомольский проспект.

Челябинск, Виктор Елисеев

