Челябинский театр ищет маленькую собаку для большой роли

Челябинский театр драмы объявил о поисках «пушистого таланта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , академический театр драмы имени Наума Орлова объявил пробы на «самую ответственную и обаятельную» роль в спектакле «Доходное место». Об этом сообщил телеграм-канал драмтеатра.

Труппа ищет исполнителя роли собаки знатной дамы. В театре рассчитывают найти животное породы шпиц или той-терьер. Пол питомца значения не имеет. Куда важнее – характер: «Спокойный, дружелюбный, с аристократическими манерами. Настоящий артист, который не боится света софитов, музыки и громких аплодисментов», – говорится в объявлении.

Собака должна быть обаятельной, послушной и уметь сохранять «царственное спокойствие в любой ситуации».

«Ваш питомец получит уникальный шанс выйти на сцену, сорвать свою долю оваций и стать частью большой театральной семьи. Слава, почет и, конечно, вкусняшки за кулисами – гарантированы!» – обещают в театре.

Хозяев будущей звезды сцены приглашают звонить по телефону: +79511102968.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube