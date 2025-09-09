В Челябинске перенесли сроки введения платных парковок. Опять

Сроки запуска платных парковок в центре Челябинска сместили на год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в понедельник, 8 сентября, власти Челябинска объявили о начале приема заявок на участие в электронном аукционе на поставку программно-аппаратных комплексов для фиксации нарушений в области благоустройства и платного парковочного пространства. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

За четыре комплекса, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и работающие в автоматическом режиме, мэрия готова отдать 5,7 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 сентября, а итоги торгов подведут 18 сентября. Контракт с победителем чиновники рассчитывают заключить до 1 октября текущего года.

Интересно, что власти областного центра уже пытались провести аналогичные конкурсные процедуры: в июле текущего года мэрия начала сбор заявок на приобретение трех комплексов с начальной ценой 4,9 миллиона рублей. Но тогда ФАС аукцион приостановила из-за жалобы одного из потенциальных участников. Теперь процедуру начали заново.

Напомним, о перспективе появления платных парковок в центре Челябинска рассуждают не первый год. В январе 2022 года тогдашний глава Челябинска Наталья Котова даже подписала распоряжение, утверждающее перечень платных парковочных пространств. В качестве пилотного проекта предполагалась организация трех платных автостоянок на площади Революции. В дальнейшем их число должно было достигнуть 23. Всего – на 1 тысячу 138 машиномест. Запустить проект планировалось в июле 2022 года.

Позднее сроки перенесли на ноябрь того же года. Потом – на август 2023 года. Когда не получилось и в августе, в мэрии какое-то время конкретных сроков не называли.

К теме платных парковок вернулись в феврале текущего года. Тогда чиновники представили новый проект. Реализовать его планировалось в несколько этапов. В ходе первого из них предполагается оборудование 1550 парковочных мест в центре города, на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, Театральной и Привокзальной площадях.

Стоимость парковки планировалось установить в 30 рублей в час (в будни), при этом стоянка до 15 минут – бесплатна. Режим работы парковок – с 8:00 до 20:00. В выходные дни за парковку плата взиматься не будет, рассказывали проектанты.

Первый этап развития платного парковочного пространства в Челябинске власти рассчитывали реализовать к августу текущего года. Теперь в мэрии говорят о запуске проекта, ориентировочно, летом 2026 года.

