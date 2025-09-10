10 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10.09.2025, среда

10:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ детских фильмов (кинотеатр «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

10:00 – 17:00 Челябинск – Познавательная программа «Пословица недаром молвится» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

10:30 Челябинск – Выставка с презентацией «Он мил нам простотой сердечных слов…» к 155-летию писателя А. Куприна (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному прав (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:30 Челябинск – Межрегиональный фестиваль башкирского традиционного национального костюма «Монистофест-2025» (Библиотека им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

13:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ детских фильмов (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

14:00 Челябинск – Встреча с друзьями и родственниками погибшего героя СВО Алексея Коробова (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию панно из пуговиц «Символ города Челябинска» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Символ Челябинска» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Экскурсия «По литературным улицам Мебельного поселка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)

16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Фантазер ты меня называла» памяти эстрадного певца Ярослава Евдокимова (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Занятие клуба «Литература без границ» «Рэй Брэдбери: писатель-предсказатель. Был ли он прав?» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

18:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

18:00 Челябинск – Квартирник «Акустика чувств» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

19:00 Челябинск – Научное кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

