«Трактор» одержал первую победу в сезоне

Челябинский «Трактор» в Нижнекамске вырвал победу у «Нефтехимика» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч начался неудачно для челябинцев. Через 1 минуту и 16 секунд после первого вбрасывания защитник хозяев Илья Пастухов зарядил от синей линии, и шайба, задев Владислава Барулина, срикошетила в ворота «Трактора» – 1:0, гол записали на счет Барулина.

Челябинцы предприняли несколько попыток отыграться, но, по большому счету, особо острых моментов до конца первого периода не создали.

Начало второй двадцатиминутки также сыграло против «черно-белых»: на 23-й минуте гости остались втроем. Отбиться челябинцам удалось. А вот сравнять счет – нет. И на второй перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Нефтехимика».

В третьем периоде гости все-таки дожали «Нефтехимик». На 45-й минуте нападающий челябинцев Василий Глотов вошел в зону хозяев, оставил шайбу Егору Коршкову, а сам ринулся на пятак, куда и отправил игровой снаряд Коршков. Глотову пришлось приложить усилия, но шайба таки оказалась в воротах – 1:1.

И тут же «Трактор» выходит вперед. Не проходит и минуты, как Василий Глотов с подачи Григория Дронова и Михаила Горюнова-Рольгизера оформляет дубль – 2:1.

А еще через минуту и 51 секунду Михаил Григоренко сделал счет 3:1 в пользу южноуральцев.

Но продолжили удаляться челябинцы. На 52-й минуте матча Василий Глотов расположился в штрафном бокс. И тут же хозяева сократили отставание – 2:3.

Сразу после этого «черно-белые» заработали командный штраф – за задержку игры. На сей раз челябинцы сумели отбиться. Но на 57-й минуте хозяева все-таки сравняли счет – 3:3.

Только этого как будто и ждал Михаил Григоренко. За 49 секунд до сирены форвард «Трактора» оформляет дубль и выводит команду вперед – 4:3.

И это первая победа челябинского клуба в новом сезоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

