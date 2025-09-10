На северо-западе Челябинска столб с дорожными знаками рухнул на машину

В Курчатовском районе Челябинска автомобиль пострадал из-за падения дорожного знака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 10 сентября, на пересечении улиц Чайковского и Куйбышева в Курчатовском районе областного центра.

По словам очевидцев, на дорогу упала опора с дорожными знаками. При падении конструкция задела одну из машин, разбив окно.

Чуть позже на этом же перекрестке столкнулись легковушка и грузовик.

Из-за двух инцидентов на дороге серьезно затруднено движение. Водители сообщают об увеличивающейся автомобильной пробке в районе перекрестка.

Челябинск, Виктор Елисеев

