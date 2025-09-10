Бывший вице-губернатор Челябинской области дал показания на подельников

Бывший замгубернатора Челябинской области Александр Богашов заключил досудебное соглашение.

Как уже сообщал «Новый День» , бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, министр имущества региона Эльдар Белоусов и управляющий делами губернатора Роман Менжинский были задержаны в конце июля текущего года по обвинению в превышении должностных полномочий.

Один из фигурантов, Александр Богашев, дал показания на других и заключил досудебное соглашение. «Досудебное соглашение фигуранта и протокол допроса представлены как основные документы», – цитирует ТАСС оказавшийся в распоряжении агентства документ.

Напомним, все трое заключены под стражу в одном из СИЗО Москвы. По версии следствия, чиновники через директора подконтрольной строительной компании организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области. На строительство потратили более 50 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

