В РЭО ГАИ в Челябинске прекратили прием граждан

Временно остановлена работа в Межрайонном РЭО ГАИ в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, одно из подразделений ГАИ региона осталось без электроснабжения.

«В связи с отключением электроэнергии прием граждан по оказанию государственных услуг в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции Челябинска, расположенном по адресу: Харлова, 20, временно приостановлен», – заявили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

