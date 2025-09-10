Почти сто южноуральцев погибли в огне с начала года

С начала года во время пожаров в Челябинской области погибли почти 100 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе противопожарной службы Челябинской области, за 8 месяцев 2025 года в регионе произошло 5 тысяч 628 пожаров – на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Ежедневно в среднем происходило 23 пожара.

От дыма и огня погибли 98 человек, в том числе 6 детей, 36 пенсионеров и 8 инвалидов. Это на 12 человек или 11% меньше, чем год назад. 46 человек при этом погибли в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 76 взрослых жителей области и 21 ребенок получили ожоги и травмы различной степени тяжести и оказались в больницах – их количество снизилось на 29 человек или 23%.

При пожарах огнем уничтожено 513 строений (+35%); 16 квартир; 95 единиц автотехники (+22%); в хозяйствах погибло 43 головы скота и почти 170 тысяч птиц (больше в 513 раз).

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем (71%, погиб 41 человек, травмированы 37, в том числе 7 детей); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (17%, погибли 43 человек, в том числе 6 детей, пострадали 42 южноуральцев, среди них 11 юных жителей региона); нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей (5%, погибли 10 человек, травмированы 5 взрослых и один ребенок).

Челябинск, Виктор Елисеев

